РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Бывший заместитель главы администрации подмосковного Красногорска – начальник территориального управления Ильинское и его экс-подчиненная предстанут перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Красногорска и его подчиненной. Они обвиняются в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«По данным следствия, с апреля 2017 по апрель 2018 года обвиняемые совершили мошеннические действия с денежными средствами МУП «РСП», а также с бюджетными денежными средствами, выделенными в качестве субсидий администрацией горокруга Красногорск в адрес МУП «РСП» на ремонт и благоустройство подъездов многоквартирных жилых домов и придомовой территории», – говорится в сообщении.

Договоры на выполнение указанных работ были заключены с аффилированными организациями. В действительности работа выполнялась штатными сотрудниками МУП «РСП», а не подрядчиками.

«В результате преступных действий обвиняемые присвоили себе более 6,5 миллионов рублей», – добавляется в материале.

Изначально обвиняемые занимали должности директора МУП «РСП» и заместителя директора МУП «РСП» соответственно, а в дальнейшем были назначены на должности в администрацию Красногорска.

«Следователем проведен большой объем работы: не менее 10 обысков, допрошено более 50 человек, проведена строительно-техническая судебная экспертиза. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – заключается в материале.