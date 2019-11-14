РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 ноя. Учащимся школы №2 подмосковных Котельников чемпионка мира по самбо показала основные приемы, сообщил «РИАМО в Люберцах» директор образовательного учреждения Николай Ларионов.

Впервые в России 16 ноября будет отмечаться День самбо. В преддверии праздника, 13 ноября, в Котельниковской средней общеобразовательной школе №2 прошло совместное с «РосМолСпорт Московской области» мероприятие «Тренировка с чемпионом».

«В тренировке приняла участие выпускница школы Насиба Ибрагимова. Чемпионка мира по самбо, призер чемпионата мира в командном зачете по дзюдо, мастер спорта по дзюдо и самбо провела показательное выступление и занятие, во время которого показала ребятам основные приемы», – сказал Ларионов.

Он отметил, что такая встреча с чемпионкой стала второй в 2019 году. Впервые ребята встретились с Насибой 30 апреля. Теперь такие уроки будут проходить на постоянной основе, так как Ибрагимова стала работать в школе учителем физкультуры.

Мероприятие прошло под патронажем главы Котельников Андрея Булгакова и при поддержке совета депутатов муниципалитета.