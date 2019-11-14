РИАМО – 14 ноя. Оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, в финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

«Цель конкурса «Навстречу переменам» – создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В финал состязания вышли 10 социальных проектов в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Их авторы 21 ноября приедут в Москву и защитят свои бизнес-идеи перед жюри, состоящим из топ-менеджмента партнеров фонда и детей сотрудников компаний», — говорится в сообщении.

Фонд «Навстречу переменам» предоставит победителям начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 миллиона рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 43 лучшие работы. Финалистами стали авторы самых интересных, перспективных и технологичных проектов, посвященных решению проблем детства.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».