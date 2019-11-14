РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Порядка 550 тысяч рублей выделили школе №47 в поселке Малаховка Люберец, средства потратили на ремонт спортазала и обновление медкабинета, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Жук 13 ноября посетил школу №47 в Малаховке. Он проверил, как потрачены средства, выделенные из фонда депутата на помощь образовательному учреждению.

«При распределении средств учитываются, в первую очередь, интересы образовательных учреждений. На помощь школе №47 в этом году выделено 550 тысяч рублей. Благодаря этому в школе отремонтировали спортзал. Кроме того, часть средств потратили на обновление медкабинета», – сказал Жук.

Он подчеркнул, что важно не просто распределить средства, а проверить, как они дошли до адресата. По его словам, работы в школе провели качественно.

«Кроме того, на этой неделе мы, депутаты Мособлдумы, по поручению фракции «Единая Россия» проверяем капремонты в образовательных учреждениях. После Малаховки я поеду еще в Котельники и Дзержинский», – отметил парламентарий.

В школу также пришел заместитель председателя совета ветеранов Малаховки Павел Бабушкин. Он попросил помочь в восстановлении мемориала мальчикам и девочкам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этот мемориал находился на территории школы долгие годы и был организован учителями-ветеранами войны. В 90-е годы обелиск был разрушен.

Жук поддержал идею, но отметил, что надо разбираться и уточнять в территориальном управлении о наличии проекта обелиска. В ближайшее время депутат встретится с советом ветеранов Малаховки, где обсудит и эту тему.