РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Александр Воронин проведет прием граждан в Подольске 15 ноября, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 15 ноября с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу состоится прием граждан заместителем начальника ГУ МВД России по Московской области – начальником ГСУ генерал-майором юстиции Александром Ворониным», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: улица Революционный проспект, дом №84, кабинет для приема граждан. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.