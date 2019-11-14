РИАМО - 14 ноя. Кардиолог из Нью-Йорка Эвелина Грейвер предупредила женщин, что поздний прием пищи может привести к заболеваниям сердца, потому что вечером организм не способен усваивать питательные вещества, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые Колумбийского университета Нью-Йорка провели исследование более 100 женщин и выяснили, что у тех, кто регулярно потреблял основную массу калорий по вечерам, наблюдалось повышенное давление и высокая масса тела.

«Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и не особо активны вечером, поэтому потребляемая энергия в виде калорий не расходуется», — пояснила Грейвер результаты исследования.

Ранее врач-остеопат рассказал, как помочь себе в случае мышечного спазма, возникшего в спортзале или из-за стресса. Медик посоветовал оставить больное место в покое и согреть его. Также полезным окажется самомассаж и легкая общая нагрузка.