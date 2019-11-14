РИАМО - 14 ноя. В столице насчитывается 370 тысяч человек, которые страдают сахарным диабетом, профилактикой этой болезни является поддержание здорового образа жизни, сообщил в четверг главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

«Сейчас в мире около 450 миллионов больных сахарным диабетом. Это больше, чем больных с туберкулезом, больных с малярией, больных со СПИДом вместе взятых. В России, по оценке министерства здравоохранения, базирующейся на данных регистра диабета, около 5 миллионов больных, в Москве – 370 тысяч больных диабетом. 5% нашего населения имеет сахарный диабет», - сказал Анциферов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что такое большое количество больных сахарным диабетом связано с тем, что во всех странах есть «коварные» факторы риска – это нерациональное питание, малоподвижный образ жизни и стресс.

«95% людей болеют диабетом второго типа. Если ты знаешь, что у тебя в роду дедушка, бабушка, мама, папа, брат, сестра болели диабетом второго типа, то ты должен знать, что в свои 40 лет ты должен быть активный, спортивный, не иметь избыточной массы тела, правильно питаться. Тогда ты сможешь убежать от диабета. Возможно, он будет, но не в 40 лет, а где-то в 80. Профилактика – это здоровый образ жизни», - добавил Анциферов.

В четверг отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций ног.