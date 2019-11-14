РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Подрядчик приступил к подготовке строительной площадки для возведения школы на Армейском проезде подмосковного Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«На текущей неделе подрядной организацией ООО «Триумф» начаты работы на строительной площадке школы на Армейском проезде, дом №5 в микрорайоне Кузнечики. В настоящее время начата установка ограждения строительной площадки, строительных вагончиков для охраны и штаба строительства, туалетных кабинок», – говорится в сообщении.

Школа будет возводиться по типовому проекту. Здание будет иметь различную этажность. Первый этаж – многофункциональный, на нем разместятся зона контроля и пропуска, гардеробные помещения, пищеблок, учебные классы, мастерские, медицинский блок, малый спортивный зал.

На втором этаже будущей школы разместятся классы, учительская, помещение для группы продленного дня, спортивный и актовый залы. Третий и четвертый этажи – учебные классы, библиотека с читальным залом. Спортивное ядро у будущей школы будет общее со школой №34.

Окончание строительства – первый квартал 2021 года.