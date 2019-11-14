РИАМО - 14 ноя. В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» завершили строительство первой очереди многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers – 79-этажного небоскреба, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание расположено на Краснопресненской набережной, участок 17-18 ММДЦ «Москва-Сити».

«Работы по первому этапу завершены. Оформлено заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Готовятся документы для выдачи разрешения на ввод», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Деловой комплекс состоит из двух высотных башен – 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь здания – 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров.

Объект возводится за счет инвестора. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Предусмотрено создание свыше 2 тысяч парковочных мест.

Первый этап строительства включает 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где разместится автостоянка на 1,701 тысячи мест. Общая площадь первой очереди строительства – 186,1 тысячи квадратных метров, количество апартаментов – 848.

На строительстве 68-этажной башни завершаются монолитные работы, ведется монтаж фасадов, внутренних инженерных систем, кладка стен и перегородок. Срок окончания работ – декабрь 2020 года.