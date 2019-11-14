РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 ноя. Ученики и преподаватели школы №2 подмосковных Котельников собрали свыше 2,5 тонн макулатуры на переработку на экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Итоги экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!» подвели в Котельниках в четверг.

«В четвертый раз коллектив МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2» принял участие в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Ученики, учителя и родители в рамках акции собрали 2650 килограммов макулатуры, которую сдали на вторичную переработку», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что экомарафон построен на соревновательном принципе. Ученикам, учителям и родителям в рамках акции предстояло собрать бумажный мусор и сдать его на вторичную переработку, помогая предотвратить вырубку деревьев. По итогам участия в марафоне лидерами стали учащиеся 4Б и 10А классов.