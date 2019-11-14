РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 ноя. В подмосковных Котельниках 27 ноября пройдет бесплатная спортивная тренировка для пенсионеров в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Двадцать седьмого ноября пройдет тренировка «Здоровые суставы и позвоночник». Занятия проводит Ольга Климушина – мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер премиум-класса», – говорится в сообщении.

Затем данные тренировки будут проходить два раза в месяц по средам в 12:00.

Тринадцатого ноября в библиотеке ТЦ «МЕГА Белая Дача» прошло первое занятие «Клуба здоровья» для людей старше 55 лет. На первом занятии участницы клуба занимались гимнастикой.

Клуб организован в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».