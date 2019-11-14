РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 ноя. Пенсионерки из подмосковных Котельников в четверг научились сажать гиацинты на мастер-классе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Участницы проекта «Активное долголетие» посетили один из наиболее интересных для пенсионеров мастер-класс – по посадке гиацинтов. Высаженные сегодня (14 ноября – ред.) гиацинты будут выставлены на продажу специально к 8 Марта», – говорится в сообщении.

Мастер-класс прошел в одной из теплиц на предприятии «Белая Дача Цветы». Помимо мастер-класса специалисты теплицы провели экскурсию, где участницам мероприятия рассказали о растениях, которые растут там осенью.

«В завершение все участницы получили в подарок цветок пуансеттия, который своим красным цветом ассоциируется с приближающимся Рождеством», – заключается в материале.