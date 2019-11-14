РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Врачам больницы №1 подмосковного Красногорска удалось полностью восстановить двигательные функции руки пациентке со сложным переломом лучевой кости, сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В Красногорскую больницу №1 два года назад поступила пациентка с тяжелым переломом дистального отдела лучевой кости. Это внутрисуставной перелом локтевого сустава. Врачи выполнили остеосинтез – зафиксировали сломанную кость пластиной и винтами. С подобными фиксирующими элементами пациентке необходимо было ходить до тех пор, пока кость не срастется. Также врачи рекомендовали ей делать различные упражнения для того, чтобы развить моторику.

«Помимо перелома у пациентки был поврежден лучевой нерв, были разрывы связок. Это грозило нарушением двигательных функций. В течение нескольких часов мы проводили операцию. Спустя два года пациентка пришла на повторный осмотр. У нее полностью восстановилась функции руки, что для таких переломов крайне большая редкость», – сказал заведующий травматологическим отделением КГБ №1 Дмитрий Найденов.

Он добавил, что врачи успешно извлекли металлоконструкции из локтя пациентки.