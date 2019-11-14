РИАМО - 14 ноя. Загруженность дорог столицы в вечерний час пик достигла девяти баллов из десяти возможных, ситуация улучшится только после 21:00, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего загружен центр столицы — пробки есть на Москворецкой, Кремлевской и Болотной набережных, улицах Балчуг, Тверская, Знаменка, Большая Якиманка, Воздвиженка, Новый Арбат, также движение затруднено на Неглинной, Большой Дмитровке и Страстном бульваре.

Заторы образовались также на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Пробки наблюдаются на северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, Дмитровском, Варшавском и Ленинградском шоссе, проспекте Мира, Вернадского и Ленинском.

По прогнозу сервиса, в 20:00 уровень пробок снизится до семи баллов, а после 21:00 — до четырех. Окончательно свободными дороги станут после 22:00.