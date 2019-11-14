РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Рабочие устанавливают 12 лифтов по программе капитального ремонта в многоквартирных домах подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске в 2019 году запланировано заменить 58 лифтов в 23 жилых домах. В кабине лифтов будет размещаться информация о средствах и способе связи с аварийной службой, правилах пользования объектом, а также о его производстве и обслуживании.

«В настоящее время в округе продолжаются работы по установке 12 лифтов по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Финансирование работ осуществляет Фонд капитального ремонта Московской области на сумму более чем 150 миллионов рублей. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций, работы по замене осуществляет ООО «Лифтовой Альянс». Производитель пассажирских лифтов – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», – говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Лифтовой Альянс» Павел Обухов рассказал, что ввод лифтов в эксплуатацию осуществляется комиссией с участием представителя владельца лифта, представителя организации, смонтировавшей лифт, специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и представителей общественности.

Работы по замене лифтового оборудования ведутся по следующим адресам: в доме №7 поселка Кузнечики, доме №34/2 по проспекту Юных Ленинцев, доме №11 по улице Кирова, доме №16 по улице Колхозной, доме №1 по улице Сосновой, доме №34 по улице Федорова.