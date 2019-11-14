РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Около 700 объектов потребительского рынка и услуг на территории Люберец празднично оформят к Новому году, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Подготовкой к Новому году заняты и учреждения торговли. Всего оформят около 700 объектов», – сказал Ружицкий.

По его словам, в тематическом оформлении прилегающей территории и фасадов задействовано 17 крупных торговых центров. Также украсят семь ярмарочных площадок и 21 елочный базар.