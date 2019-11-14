РИАМО - 14 ноя. На территории Люберец начали устанавливать живые и светодинамические ели, всего их будет около 170, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Всего установим 167 елей, из них 22 дерева будут смонтированы на общественных пространствах – в парках, скверах, зонах отдыха. Также будут и новые ели», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что четыре новых дерева установят на пересечении проспектов Победы и Гагарина в Люберцах, на улице Дачная возле дома №3А в поселении Малаховка, на улице Школьная в поселении Красково и на улице Заречная возле дома №26 в деревне Марусино.

«Высота самой низкой лесной красавицы составляет 8 метров, высокой – 18», – уточнил Ружицкий.

Ели украсят елочными игрушками и щитами в фирменном стиле «Зима в Подмосковье».