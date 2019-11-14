РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. День бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам» состоится в Мытищах 21 ноября, сообщается на сайте администрации городского округа.

Тематика бесплатной консультации – защита наследственных прав граждан. Адвокаты коллегии адвокатов Московской области «Многофункциональный адвокатский центр» проводят бесплатные консультации по вопросам защиты наследственных прав граждан.

«В Мытищах консультирование граждан будет проводиться 21 ноября с 10:00 до 15:00 в офисе Единого центра бесплатной юридической помощи. Темы, которые можно будет обсудить во время консультации: открытие наследства, наследование по закону, наследование по завещанию, очередность вступления в наследство, недостойные наследники, наследование отдельных видов имущества», – говорится в сообщении.

Офис Единого центра бесплатной юридической помощи находится по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом №4, здание МФЦ Мытищи, цокольный этаж, кабинет №118. Запись проводится по телефону: 8(906)771-13-38.