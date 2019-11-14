РИАМО - 14 ноя. Департамент строительства возведет в Москве 18 мостов до 2023 года, также планируется реконструкция ряда важных объектов, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Самыми значимыми для города станут балочный мост через Карамышевское спрямление реки Москвы и мост через Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты», - сказал Бочкарев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что департаменту поручено возведение 18 мостов до 2023 года.

В плане также предусмотрена реконструкция ряда важных объектов, среди которых: мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской, что станет частью Юго-Восточной хорды; мост на ЗИЛе через затон Новинки и мост через реку Сходня, который будет обновлен в ходе реконструкции Волоколамского шоссе.

Ранее Бочкарев сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки до конца года.