РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Команда чирлидинга из лицея №23 Подольска победила в областном фитнес-фестивале во Фрязине, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во Дворце спорта «Олимп» городского округа Фрязино 13 ноября прошел ежегодный областной фитнес-фестиваль, в котором приняли участие более 50 школьных спортивных команд. Всего состязание собрало более 600 человек. Они показали свои таланты в направлениях: чирлидинг, ритмическая гимнастика, классическая и танцевальная аэробика.

«Честь городского округа Подольск защищала команда чирлидинга из лицея №23. Несмотря на юный возраст и отсутствие опыта участия в подобных соревнованиях, команда шестиклассников лицея одержала победу в секции «Чир-Данс шоу» в номинации «Надежда фестиваля», – говорится в сообщении.

Администрация округа поздравляет ребят с достойной победой.