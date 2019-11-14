РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 ноя. УМВД России по Домодедову призывает незамедлительно сообщать об обнаруженных неизвестных предметах в органы внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Подозрительные предметы могут оказаться взрывными устройствами. Отмечались случаи обнаружения подобных предметов в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

«Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - незамедлительно сообщите об этом оперативному дежурному в органы внутренних дел городского округа по телефону: 8(496)793-14-02», – говорится в сообщении.

Также категорически запрещено производить какие-либо действия с взрывоопасными предметами или веществами до прибытия саперной группы. До прибытия наряда полиции необходимо принять меры по удалению людей из опасной зоны, чтобы исключить возможность поражения. При обнаружении неизвестного предмета в учреждении необходимо незамедлительно сообщить о находке администрации заведения или охране.

«Обязательно дождитесь прибытия оперативно следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем)», – добавляется в сообщении.

Также УМВД по городскому округу Домодедово напоминает, что родители отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Необходимо разъяснить им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.