РИАМО - 14 ноя. ДОМ.РФ поможет подмосковным властям решить проблему с недостроенным ЖК «Вишневая, 31» в Химках, квартиры в котором ждут более 400 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обсудили проблему обманутых дольщиков с Виталием Мутко (заместитель председателя правительства РФ – ред.). Федеральное правительство поддерживает и помогает нам в решении этой сложной задачи. В частности, на встрече говорили о ЖК «Вишневая, 31», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор пояснил, что застройщик данного жилого комплекса обанкротился девять лет назад. Свои квартиры ждут дольщики двух домов, всего 439 человек.

«Достигнута договоренность, что к решению проблемного объекта в Химках, улица Вишневая будет привлечен Фонд защиты прав граждан (ДОМ.РФ)», - добавил Воробьев.

Ранее Воробьев поставил задачу по итогам 2019 года предоставить ключи от квартир 19 тысячам дольщиков.

За пять лет в Подмосковье удалось решить проблему 60 тысяч обманутых дольщиков, в числе обманутых остаются 27 тысяч участников долевого строительства.