РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Экскурсионную программу для учащихся 6-9 классов школ городского округа Люберцы организовали в техникуме имени Юрия Гагарина, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В техникуме имени Юрия Гагарина в Люберцах с 11 по 15 ноября проходит VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

«Люберецкий техникум стал одной из региональных площадок, на которой в эти дни проводятся состязания в нескольких компетенциях. Учащиеся 6-9 классов школ округа могут наблюдать за ходом соревнований, для них организованы экскурсии. Ожидается, что всего на площадке чемпионата побывают около 400 подростков», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что экскурсии для школьников проводятся в рамках ранней профориентации.

«Подросткам рассказывают об актуальных рабочих профессиях. А после экскурсии им дают возможность попробовать свои силы в управлении коптером, выполнении задачи транспортировки небольшого предмета с помощью беспилотника и многое другое», – отметил Ружицкий.

В дальнейшем школьники могут получить в техникуме имени Юрия Гагарина среднее профессиональное образование по одной из специальностей.

Чемпионат по профессиональному мастерству завершится 15 ноября. Будут подведены итоги по двум компетенциям – «Обслуживание авиационной техники» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Победители войдут в команду Московской области, которая отправится на Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству World Skills Russia – 2020 в Новокузнецк.