РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В нынешнем году в подмосковном Подольске отремонтировали более 600 подъездов в многоквартирных домах по госпрограмме, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжаются работы по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

«По плану на 2019 год в округе запланированы ремонтные работы в 620 подъездах. Во время ремонта выполняется ряд работ – покраска стен и потолков, замена почтовых ящиков, установка осветительных приборов, ремонт входных групп, установка пластиковых окон по решению общего собрания и другое. На сегодняшний день ремонтные работы выполнены в 607 подъездах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Финансирование осуществляется из регионального и муниципального бюджетов на сумму свыше 50 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на 1 декабря 2019 года.