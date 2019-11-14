РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец провели рейд по выявлению фактов неиспользования ремней безопасности во время поездки в автомобиле, они составили девять протоколов о нарушениях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД МУ МВД России «Люберецкое».

Для выявления водителей и пассажиров, которые не используют ремни безопасности, в рамках социального проекта «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники Люберецкой ГИБДД 13 ноября провели массовую проверку под условным названием «Пристегни ремень безопасности!».

«За время рейда автоинспекторы проверили более 70 автомашин на предмет неиспользования ремней безопасности во время поездки водителями и пассажирами. В отношении девяти нарушителей были составлены административные материалы», – говорится в сообщении.

Всех нарушителей оштрафовали на одну тысячу рублей. Также один водитель перевозил несовершеннолетнего пассажира с нарушением ПДД, его оштрафовали на три тысячи рублей.