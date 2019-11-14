РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Городской округ Подольск вышел в финал областного конкурса «Территория роста» и поборется за грант в размере 1 миллиард рублей, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Для участия в итоговом отборе с условием доработки концепций допущены городские округа: Домодедово, Истра, Красногорск, Подольск, Рузский горокруг, Ступино, Шатура, Электросталь и Павловский Посад. При этом Электросталь и Павловский Посад представляют общий проект. Мы как организаторы надеемся, что к итоговому заседанию конкурсной комиссии в конце декабря мы увидим проработанные проекты, в которых будут учтены все замечания, сделанные экспертами в ходе рабочих сессий и во время текущей работы», – сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Конкурс проходит в Подмосковье второй год. Муниципалитеты борются за грант в 1 миллиард рублей, предусмотренный в бюджете региона. В нынешнем году поступило 45 заявок, на предварительном этапе были отобраны 25 проектов. Подольск участвует с концепцией «Подольск — город-акселератор. Грани новой реальности «2030+».