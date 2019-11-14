РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска вокальная группа ViVA 21 ноября выступит с первым сольным концертом, говорится в сообщении пресс-службы вокального коллектива.

«Вокальная группа ViVA 21 ноября даст первый сольный концерт в ДК «Октябрь» Подольска. В этот вечер зрители увидят настоящую мужскую дружбу, патриотизм, уважение к старшему поколению и, конечно же, искреннюю любовь к прекрасному полу. Пять оперных певцов превосходно исполняют арии из опер, оперетт, романсы, песни легендарных советских исполнителей, песни народов мира, попурри и современный авторский материал. Концерт начнется в 19:30», – говорится в сообщении.

Прозвучат известные хиты от классики до современной эстрады в новом исполнении, а также авторские композиции. Концерт будет проходить по адресу: улица Свердлова, дом №38.

ViVA – уникальный проект, объединивший пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. Впервые в мировой истории пять состоявшихся солистов оперы приняли решение выступать вместе и выйти за рамки классической сцены.

Билеты можно приобрести на сайте ДК «Октябрь», их стоимость варьируется от 300 до 1200 рублей.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером мероприятия.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) 17 февраля 2016 года запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Подольске». На сайтах https://podolskriamo.ru/ и подольскриамо.рф пользователи могут найти официальные новости Подольска и всего Московского региона, афишу, полезную информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.