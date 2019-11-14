РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В подмосковном Подольске нашли пропавшую более двух суток назад 16-летнюю девушку с ДЦП живой, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось в группе ранее, Анастасия Лихевич, 2003 года рождения, 12 ноября ушла из дома в колледж и не вернулась. Родственники обратились в полицию. Девушка инвалид ДЦП.

«Лихевич найдена. Она жива. Благодарим всех за помощь», – говорится в сообщении.