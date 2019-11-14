РИАМО - 14 ноя. В Подмосковье в следующем году планируется провести капитальный ремонт восьми детских садов и 27 школ, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2020-2022 годы в четверг.

«У нас обширная программа по капитальному ремонту. В 2019 году запланирован ремонт в 33 детских садах, на это предусмотрено 874 миллиона рублей, в 2020 году - восемь садов. По общеобразовательным организациям - 33 школы, в 2020 году – 27 школ. Часть объектов по 2019 году по объективным причинам у нас не успевают сдать, поэтому будет перенос на 2020 год, поэтому данные количества будут уточняться», - сказал Лазарев.

Он отметил, что в 2020 году также предусмотрен капитальный ремонт в десяти колледжах и трех вузах.

По словам Лазарева, бюджет подмосковного министерства образования социально ориентирован.

«Основная доля расходов составляет на зарплату и содержание имущества наших подведомственных организаций, муниципальной сети – это 80% расходов. Основная доля приходится на наши муниципальные учреждения – предоставление субвенций нашим школам, детским садам. Здесь у нас динамика положительная. Рост расходов по заработной плате составляет 5,7%», - сказал Лазарев.

Он уточнил, что вторая по объему категория расходов в бюджете министерства образования Подмосковья предусматривается на мероприятия в сфере образования и на меры социальной поддержки, ее доля составляет около 15% от общего бюджета.

«Далее по объему у нас порядка 3% средств предусмотрены на материально-техническую базу – это ремонты по детским садам, школам», - добавил Лазарев.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания законопроекта «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».