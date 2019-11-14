РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. В подмосковных Мытищах до 30 ноября продлится сбор макулатуры в рамках экологической благотворительной акции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ребята сейчас реализуют интересный проект – сбор макулатуры. Это не новая идея, это было и в советские годы. У них должен получиться хороший результат, они получат за это около 20 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку новогодних подарков детям, которые находятся в детском доме. Полностью поддерживаю акцию», – сказал первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

Представители «Молодой Гвардии» городского округа Мытищи совместно с Чаплиным сдали макулатуру. Молодогвардейцы организовали точки сбора бумаги и картона в вузах, школах и библиотеках. Поучаствовать могут все желающие. Вырученные средства пойдут на благотворительную акцию «Ёлка добра».

Ребята соберут письма Деду Морозу от детей, проживающих в социально-реабилитационных центрах, приютах и детских домах, и исполнят их желания. Присоединиться к акции могут все желающие.

В единый день приема макулатуры, который состоялся 13 ноября во Дворце молодежи, активное участие приняли депутаты совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков, Юрий Гончарук, Алексей Лаптев.

«Такие мероприятия помогают сохранить лес, помочь детям. Это ежегодная акция, и она проводится регулярно. Важно принимать активное участие в подобных мероприятиях всем мытищинцам», – сказал председатель комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии совета депутатов городского округа Мытищи Алексей Лаптев.

Сбор макулатуры продлится до 30 ноября. Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте https://mger.ru.