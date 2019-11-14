РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Для удобства жителей Красногорска в микрорайоне Опалиха планируют запустить два новых автобусных маршрута, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Для разгрузки пассажиропотока в часы пик планируется ввести дополнительные маршруты: от платформы Опалиха до улицы Благовещенской и отдельную линию Опалиха –Изумрудные холмы – станция Аникеевка», – говорится в сообщении.

Обслуживающий микрорайон автобус №833 с 12 ноября начал официально заезжать в жилой комплекс «Опалиха О2». В настоящее время работают два маршрута: короткий – от станции Опалиха до остановки «Улица Народного ополчения» (№833К) и длинный – Опалиха – Павшино (№833).

«Ежедневно на рейсы выходят 14 маршруток, которые перевозят до 600 человек в обычные часы и до 2 тысяч – во время наибольшей загрузки транспорта», – сказал начальник управления начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности округа Евгений Владимирский.