РИАМО - 14 ноя. Государственная дума приняла закон о том, что образовательное учреждение должно отдавать приоритет на принятие в школу детей, братья и сестры которых уже обучаются в заведении, даже если они прописаны в разных местах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Будет сделан приоритетный акцент на принятие в школу детей из одной семьи. Этот закон распространяется также на детские сады.

«Принятие таких мер позволит исключить ситуации, когда дети, прописанные в разных местах, не могут учиться в одном учебном заведении», - говорится в материале.

Закон направлен на поддержание семейных ценностей и укрепление этого института в рамках общества.

Депутаты Госдумы считают, что нельзя разделять братьев и сестер, так как это может сказаться на успеваемости детей. Вместе ребята будут более сплоченными и психологически устойчивыми.