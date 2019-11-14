В предстоящий уикенд в Москве можно посетить сразу несколько первых новогодних ярмарок, выставку «Геометризмы» в Новой Третьяковке, увидеть обновленный состав «Ангелов Чарли» в кино, погрузить в мир игр на фестивале «Игрокон 2019» в Сокольниках, а также взять домой питомца на фестивале Woof и посетить веганскую выставку.

ПЯТНИЦА, 15 ноября

Премьера фильма «Ангелы Чарли» 2019

Новый состав «Ангелов Чарли» с 14 ноября можно увидеть в кино. Это уже третий полнометражный фильм о команде профессиональных ангелов, которые стоят на страже безопасности своих клиентов и справляются с самыми сложными миссиями. На этот раз в роли молодых сотрудниц детективного агентства Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинска.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Veg-Life Expo

© официальная страница мероприятия в Facebook

Выставка для любителей ЗОЖ – Veg-Life Expo – с 15 по 17 ноября пройдет в Москве уже в седьмой раз. На выставке 120 компаний из России и Европы представят более 3000 товаров для ЗОЖ и осознанного потребления. Кроме того, можно будет послушать выступления более 30 спикеров, в том числе врачей, диетологов, экспертов ЗОЖ и звезд эстрады.

Где: Москва, Дубининская, 71, стр.5

Цена: бесплатно

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Новогодняя «Дуняша маркет»

© официальный сайт мероприятия

Ярмарка новогодних подарков «Дуняша маркет» с 15 по 17 ноября пройдет в Москве. Посетителям обещают сказочную атмосферу Нового года, более 10 тысяч подарков, коллекции новогодней одежды и пр. Свои товары на ярмарке представят около 130 брендов и мастеров из 35 городов России и зарубежья. Для гостей будет работать фудкорт, на котором можно попробовать безалкогольные коктейли, фотозона, выставка картин и пр.

Где: Москва, Центр дизайна «Артплей», стр. 7А

Цена: бесплатно

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Выставка «Геометризмы. 1950-е – 2010-е»

© официальный сайт Третьяковской галереи

Выставка «Геометризмы. 1950-е – 2010-е» с 13 ноября проходит в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу. На выставке представлено творчество восьми авторов, работавших в живописи, графике, скульптуре и арт-объектах: В.Е. Андреенков, Р.Л. Апресян, Т.В. Баданина, А.В. Кирцова, В.Н. Немухин, Э.А. Штейнберг, А.М. Юликов, В.И. Юрлов. В отечественном искусстве интерес к абстракции зародился в неофициальной среде с конца 1950-х годов. Художники молодого поколения учились языку геометрической абстракции у последователей русского авангарда, посещая запасники Третьяковской галереи и читая привезенные с Запада журналы.

Где: Москва, Новая Третьяковка

Цена: от 250 до 500 рублей

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СУББОТА, 16 ноября

«Игрокон 2019»

Ежегодный фестиваль настольных игр и развлечений «Игрокон 2019» 16 и 17 ноября пройдет в «Сокольниках». Издательство настольных игр Hobby World объединит на одной площадке людей разных возрастов и интересов. В программе – розыгрыши игр, косплей и мастер-классы от создателей настолок. Для тех, кто хочет посоревноваться в любимых играх, пройдут турниры с ценными призами. Для юных посетителей будет работать детская зона с настольными играми и аквагримом. На «Игроконе» будет представлено более 1000 игр: от детских и семейных до сложных стратегий, требующих логики, сосредоточенности и внимания.

Где: Москва, КВЦ «Сокольники»

Цена: от 200 до 400 рублей

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Bazaar Christmas Beauty Day

© официальная страница мероприятия в Facebook

Preparty Нового года 16 ноября пройдет в торговой галерее «Модный сезон». Посетители смогут ощутить атмосферу праздника, сделать массаж от WhiThai, уход для рук и маникюр от Why Not Beauty Bar, макияж и укладку от сети салонов Saco, выбрать украшения от Exclaim и селективный парфюм от Hermes, Armani и Prozorini Perfume. Кроме того, в репетицию Нового года входят мастер-классы по макияжу от Armani Beauty и Dior, мастер-классы по декорированию интерьеров от «Стокманн» и напитки от Starbucks.

Где: Москва, ТГ «Модный сезон» на Охотном ряду

Цена: бесплатно

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Гаражная распродажа издательства «Миф»

© официальная страница мероприятия в Facebook

Гаражная распродажа книжных подарков к Новому году 16 и 17 ноября пройдет в культурном центре ЗИЛ. Издательство «Миф» подготовило более 300 наименований книг по цене от 200 до 500 рублей. В ассортименте: литература по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

Где: Москва, КЦ ЗИЛ

Цена: бесплатно

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Recycle Day в «Гараже»

© официальный сайт музея современного искусства "Гараж"

Recycle Day, организованный Uniqlo и Школой дизайна НИУ ВШЭ, 16 ноября во второй раз пройдет в музее «Гараж». Мероприятие посвящено темам устойчивого развития и повторного использования одежды. Музей «Гараж» участвует в акции Uniqlo Recycle по сбору вещей для передачи нуждающимся. Студенты школы дизайна НИУ ВШЭ создают проекты в области сознательной моды. Также пройдет дискуссия «От частных инициатив к построению сообщества», а завершит Recycle Day кинопоказ документального фильма о проблеме загрязнения окружающей среды. Вход свободный. На дискуссию и кинопоказ нужна регистрация.

Где: Москва, музей современного искусства «Гараж»

Цена: бесплатно

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Фестиваль приютских животных WOOF

Благотворительный фестиваль по устройству животных из приютов в новый дом WOOF 16 и 17 ноября пройдет в Москве. 16 ноября хозяев приедут искать собаки, а 17 ноября – кошки. Выбрать питомца можно будет из 250 животных из приютов Москвы и Подмосковья. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Ника» и бренда кормов для домашних животных Purina. Все питомцы на фестивале здоровы и привиты, с каждым из них можно будет поиграть и пообщаться, а при желании забрать домой.

Где: Москва, Хлебозавод

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября

Futura MarketPlace в «Депо»

© официальная страница мероприятия в Facebook

Камерная распродажа Futura MarketPlace Private Sale 17 ноября пройдет на территории «Депо» в баре «Котельная». В формате дневной вечеринки организаторы представят 20 модных брендов одежды, украшений и аксессуаров, которые только в этот день можно будет купить со скидками 50-60%. В программе маркета – модные показы в интерьерах арт-нуво, коктейли мира и многое другое. На мероприятие нужна регистрация на Timepad.

Где: Москва, фудмолл «Депо»

Цена: бесплатно, по регистрации

Открытие выставки‑ярмарки авторских работ «РусАртСтиль» в Москве>>

«ФильмФильмФильм» в Губернском театре

Спектакль «ФильмФильмФильм», посвященный музыке кино, 17 ноября можно увидеть в Губернском театре. В музыкальном спектакле, приуроченном к Году российского кино, каждая песня превращается в маленький спектакль. Зрители услышат композиции из фильмов «Веселые ребята», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Я шагаю по Москве», «Двенадцать стульев» и «Обыкновенное чудо».

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 300 до 1200 рублей

Премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» в Московском губернском театре>>

Концерт «Импрессионисты. Романтический вечер в Париже»

© официальный сайт фонда "Бельканто"

Один из самых популярных концертов от благотворительного фонда «Бельканто» – «Импрессионисты. Романтический вечер в Париже» – 17 ноября можно увидеть в Москве. Под музыку Владимира Косма вместе с легендарным Джо Дассеном посетители окажутся на Елисейских Полях, поднимутся на Монмартр, ставший во второй половине XIX века любимым пристанищем импрессионистов. В программе – сочинения прославленных кинокомпозиторов и шансон знаменитых парижских бульваров.

Где: Москва, концертный зал «Особняк на Волхонке»

Цена: от 800 до 2600 рублей