РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. Пятьдесят дворов благоустроили в подмосковных Мытищах с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«С 1 января 2019 года в администрацию городского округа Мытищи поступило более 29 056 обращений граждан, из них 37% - это вопросы благоустройства. По итогам голосования на портале «Добродел» в 2019 году было благоустроено 50 мытищинских дворов. В приемке работ принимают участие члены ассоциации многоквартирных домов и другие представители общественности», – говорится в сообщении.

Основные элементы благоустройства: лавочки, озеленение, контейнерная площадка, детская площадка, информационные стенды, освещение, парковочные карманы и урны.