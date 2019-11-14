РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Свыше 1,6 тысячи малышей родились в акушерском отделении больницы №1 подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в четверг посетила роддом с рабочим визитом.

«В Красногорском роддоме с начала года родился 1631 малыш», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что после рождения ребенка женщины могут сразу в роддоме получить полный спектр государственных услуг: свидетельство о рождении, полис медицинского страхования. Также можно прикрепиться к лечебному учреждению, получить ИНН, СНИЛС, встать на учет в детский сад, получить подарок или денежную компенсацию, оформить материнский капитал.

Глава муниципалитета высоко оценила уровень материально-технической базы медицинского учреждения.

«В сентябре в родильных палатах установили новые удобные кровати-трансформеры. Год назад закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, открытые реанимационные системы, кювезы для выхаживания недоношенных детей и передвижной рентген-аппарат. Восемь комфортных послеродовых палат оборудованы по последнему слову техники», – добавляется в материале.

В завершение рабочего визита Хаймурзина вручила подарочный набор губернатора Московской области «Я родился в Подмосковье» новорожденной Варваре.

«Для семьи Васильевых (родителей девочки – ред.) подарок станет хорошим подспорьем на первые месяцы жизни малышки», – заключается в сообщении.