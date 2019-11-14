РИАМО - 14 ноя. Более полумиллиона человек побывали на концертах академической музыки в Подмосковье с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Мы наблюдаем небывалый интерес жителей Московской области к академической музыке. В 2018 году на концертах, проведенных концертными организациями региона, побывало 700 тысяч человек. За 9 месяцев этого года – уже более полумиллиона зрителей», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

У жителей Подмосковья очень популярен фестиваль «Опера у стен монастыря» – это проект, который проходит по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В этом году оперу «Мазепа» в исполнении артистов театра «Геликон-опера» увидели в Коломне и Серпухове.

Одним из крупнейших проектов в области академической музыки на территории Московской области стал V Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского, который прошел в Клину на территории Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского с 21 по 30 июня. В рамках фестиваля состоялись концерты Дениса Мацуева, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета и лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского разных лет.

В июне в Истре прошел II музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим». Фестиваль включил в себя три концерта Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова с участием выдающихся дирижеров и солистов мировой сцены.

В рамках проекта «Высокое искусство в малых городах Подмосковья» 27 июня в ДК имени Ю.А. Гагарина города Сергиев Посад и 15 сентября в Культурно-досуговом центре «Зимний театр» в Орехово-Зуеве прошли концерты Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.

Московская областная филармония с 2016 года реализует ежегодный проект «Детская филармония», руководителем которого является народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии, заслуженный деятель искусств России Максим Дунаевский.

«В 2020 году планируется организация и проведение проекта «Детская филармония», фестиваля «Лето. Музыка. Музей», Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского (с участием Дениса Мацуева и Юрия Башмета), фестиваль «Симфоджаз», – заключила Харламова.

Сеть концертных организаций Московской области представлена 12 профессиональными концертными организациями, среди которых функционируют четыре филармонии.