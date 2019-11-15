Сегодня в тренде – бодипозитив. В отличие от фэшн-индустрии, где по подиуму дефилируют модели с размером ХS, у него другие правила и никаких стандартов. Принимай себя, не сравнивай ни с кем и не слушай других, а главное – получай удовольствие от жизни и еды. Подробнее об этих установках бодипозитива - в книжных новинках, которые РИАМО и книжная сеть «Читай-город» собрали для тех, кому этот тренд по душе.

Тесс Холлидей «Мой бодипозитив. Как я полюбила тело, в котором живу»

Тесс Холлидей, одна из самых заметных бодипозитивисток, обладательница 60-го размера одежды, прославилась благодаря Instagram. Она стала выкладывать свои фотографии с хештегом #effyourbeautystandards.

«Мое тело - мое дело!» - громко заявила Тесс Холлидей и продемонстрировала, что бикини могут носить все. Теперь она смотрит на всех злопыхателей с обложки журнала Cosmopolitan и говорит: «Это мое время!».

Эта книга - не просто исповедь толстой девчонки и не очередная история успеха высокооплачиваемой модели плюс-сайз - это мощный мотиватор для всех, кто сомневается в себе. Громкая, эффектная, гордая и неунывающая Тесс относится к жизни с юмором и не скрывает своих эмоций и своего тела. Своим примером она вдохновляет многих.

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Инна Метельская-Шереметьева «Кулинарная кругосветка. Любимые рецепты со всего мира»

«Писатель, кулинарный гуру, эксперт кухонной геополитики и рецептурной дипломатии, автор ШколыКухни» - так себя называет в Facebook Инна Метельская-Шереметьева. Рецепты, которые входят в ее книги, она часто публикует на своей странице. Новая книга Метельской-Шереметьевой – это коллекция рецептов блюд разных национальных кухонь мира. Блогер и кулинар привезла их из своих многочисленных путешествий. Даже самые мудреные национальные кушанья в ее интерпретации становятся понятными, нехитрыми и вполне доступными. Инна Метельская-Шереметьева готовит так, как это делают хозяйки в России, Китае, Мексике или Иордании. И радуется, если рецепты обогатили домашнее меню ее многочисленных читателей.

Анна Киселева «Свободные отношения с едой и не только. Рецепты для тех, кто любит себя»

Это книга завтрашнего дня – на ней указан 2020 год издания. 144 страниц позитива призваны перевернуть стереотипное мышление женщин, которые привыкли загонять себя в жесткие рамки ограничений. Таких ждет стресс, нарушение пищевого поведения и зацикленность на подсчете калорий. Анна Киселева, автор блога о здоровом образе жизни и бывшая модель, знает об этом на личном опыте. Она прошла сложный путь к осознанному питанию и гармоничным отношениям с собой и людьми.

Книга содержит советы, которые помогут навсегда забыть о диетах, полюбить свое тело и с наслаждением готовить полезные блюда: суп из зеленого горошка, паштет из чечевицы, пшенную кашу с жареной грушей, стейки из капусты, пшенники с изюмом, маффины с черной смородиной…

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Сергей Леонов «Еда как Праздник»

Проверенные рецепты уже много лет радуют близких автора - шеф-повара сети кафе «ХлебНасущный» Сергея Леонова. Теперь устроить застолье без повода смогут и прочитавшие его книгу. Она для тех, кто хочет хорошо готовить, вкусно есть и ярко жить. Листая книгу, можно почувствовать запах только что поджаренного стейка, дымящейся картошечки в беконе, тягучего жареного сыра. На 128 страницах собраны рецепты простых блюд, которые сделают любой день праздничным, и при этом за продуктами не придется лететь за тридевять земель.

Юлия Лапина «Тело, еда, секс и тревога. Что беспокоит современную женщину»

В этой книге тоже рецепты, но уже психологические. Популярный клинический психолог Юлия Лапина написала книгу после многих лет работы с людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения. Автор отвечает на вопрос, который волнует большинство женщин: «Что со мной не так?» Почему копятся претензии к своей и чужой внешности, почему так трудно похудеть, почему не работают советы из глянцевых журналов? Эти вопросы беспокоят женщин и влияют на качество их жизни, здоровье, отношения в семье и на работе. Несмотря на то, что у каждой женщины случай индивидуальный, ответ для всех один. И его вы найдете в книге.

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Ребекка Скритчфилд «Ближе к телу. Как перестать мучить себя и начать жить без диет и вредных привычек»

Практичная и вдохновляющая книга о том, как относиться к своему телу, чтобы быть здоровым без изнуряющих диет. Зацикливаться на своей внешности – ошибка, утверждает автор. Внешность на самом деле слабо связана со здоровьем.

Эмоциональное здоровье точно так же входит в уравнение. Когда люди говорят о своем желании быть «здоровыми и счастливыми», они хотят, чтобы им было хорошо. Хорошо с собой обходиться и обрести здоровые привычки – в этом весь секрет. Этим простым открытием и делится автор книги.

Гемин Суним «Любовь к несовершенству: Принять себя и других со всеми недостатками»

Буддийский монах Гемин Суним, чье имя переводится как «стихийная мудрость», делится с читателями открытиями, к которым пришел за время своего духовного пути. Книга деликатно и легко отвечает на сложные вопросы. Почему постоянное желание быть хорошим приводит к депрессии? В чем причина тревожности и трудоголизма? Как отношения с родителями в детстве влияют на нашу взрослую жизнь? Как пережить обиду и научиться прощать? Гемин Суним поможет заново открыть себя, жить в ладу и гармонии с другими людьми и миром в целом.

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Лара Кацова «Не надо думать, надо кушать»

Яркая, позитивная, потрясающая женщина и великолепный повар Лара Кацова ведет телепрограмму «Домашняя кухня» на канале «Домашний». По ее словам, она всегда стремится к совершенству в приготовлении еды «с душой и теплотой».

Бабушкины форшмак и сырники, икра из баклажанов и «те самые фаршированные пЭрцы» - в книге собраны быстрые в приготовлении и невероятно вкусные рецепты блюд. Обладать такой кулинарной книгой - мечта любой хорошей хозяйки.

Ирина Чадеева «Пироговедение: рецепты праздничной выпечки»

Ирина Чадеева – один из лучших кулинарных блогеров нашей страны. В блогосфере известна под ником Чадейка. В ее книге собраны 60 пошаговых рецептов с фотографиями. Каждый пирог из этой книги достоин того, чтобы оказаться на праздничном столе. При этом большинство рецептов не требуют огромных затрат времени и сложных украшений.

За правильным рецептом и дельным советом в вопросах приготовления пирогов всегда лучше обращаться к тому, у кого пироги получаются румяными и вкусными, например, к Ирине Чадеевой.

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Катерина Гурме «ЕДАбилие»

Катерина Гурме - автор блога «На кухне у Кати». В Instagram известна как @katerina_gourmet. Она превратила хобби в работу и дарит своим читателям книгу с оригинальными и простыми рецептами, которые придутся по вкусу истинным гурманам.

«ЕДАбилие» - не просто сборник рецептов, книга может стать настольной. В ней вы найдете рецепты на все случаи жизни: если вдруг нагрянули гости, если нужно удивить любимого человека или накормить детей полезной и вкусной едой.