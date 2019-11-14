РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска с начала текущего года произвели ремонт около 50 колодцев с питьевой водой, сообщается в группе «Территориальный отдел Стрелковский» в соцсети «ВКонтакте».

В населенных пунктах микрорайона Стрелковский завершили работы по ремонту колодцев с питьевой водой.

«В соответствии с муниципальным контрактом подрядная организация ООО «МосСтройПоставка» по заказу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска привела в нормативное состояние 48 колодцев, расположенных в частном секторе», – говорится в сообщении.

Выполнены следующие виды работ: очистка от мусора, ила и грязи, устройство фильтрующего гравийного основания, герметизация кольцевых швов, ремонт бетонной отмостки, ремонт и покраска деревянных домиков, ограждений, лавочек.

Жителям напомнили, что необходимо бережно относиться к источникам питьевой воды. Они являются также резервными источниками водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций.