РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 ноя. В лингвистической гимназии №33 города Мытищи прошел региональный научно-практический семинар педагогов, его темой стала «Комплексная программа организации внеурочной деятельности в начальной школе» в рамках работы академической площадки АСОУ, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Наши учителя давно работают и учатся в этом направлении и готовы поделиться своими наработками. Для своих коллег они организовали два открытых внеурочных занятия, на которых рассказали детям о важности профессий и о настоящей дружбе. Участники семинара смогли побывать на занятиях и обсудить их друг с другом, найти решения тех проблем, которые беспокоят каждого учителя», – сказала директор гимназии №33 Оксана Писак.

Участие в семинаре приняли методисты и руководители подмосковных школ. В ходе мероприятия они ознакомились с тем, как проходят в мытищинской гимназии внеурочные занятия. Лингвистическая гимназия №33 является экспериментальной площадкой по внедрению комплексной программы организации внеурочной деятельности.

Директор гимназии добавила, что первое, с чем пришлось столкнуться учителям, – настороженность родителей. Им было непонятно, почему их ребенок должен находиться в школе вместо привычных четырех уроков чуть ли не до вечера. Но когда они увидели первые результаты, поняли, что дети создают проекты, выступают на конференциях и с большим удовольствием участвуют в любой внеурочной деятельности.

«Внеурочная деятельность стала главной инновацией образовательного стандарта. Никого из нас не учили методике, все пришлось осваивать по ходу введения стандарта. Получается, по-разному. У некоторых плохо, но сегодня мы с вами в учебном учреждении, у которого получается хорошо. Гимназия №33 уже несколько лет работает по направлению внеурочной деятельности и оказалась в числе передовых по внедрению нашей комплексной программы», – сказала заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин Академии социального управления Роза Мошнина.

Участники семинара отметили, что на внеурочных занятиях развиваются те навыки, которые не всегда можно развить на уроке. То, что дети получают во внеурочное время, дает им возможность расширить кругозор и стать более успешными и в жизни, и в учебе.