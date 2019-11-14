РИАМО - 14 ноя. В Москве с начала 2019 года уже заключено 122 контракта по обустройству ледовых катков, в среднем, на торгах по обустройству катков конкурируют от трех до пяти компаний, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Больше всего «ледовых» контрактов заключили заказчики северо-запада Москвы – 20. По 19 контрактов заключили заказчики восточной и северо-восточной части столицы. При этом важно понимать, что один лот может включать в себя выполнение работ сразу на нескольких объектах», – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Отдельные контракты заключали также парк культуры имени Горького, ВДНХ, АО «Мосинжпроект», МПК «Северное Тушино», и усадьба Воронцово.

В прошлом году за аналогичное время московские заказчики заключили чуть больше контрактов – 182.

«Во многом это объясняется тем, что в прошлом году вводились новые места для катания на коньках, была закуплена уже часть оборудования и материалов, необходимых для их обслуживания. Конкуренция на этом рынке, в свою очередь, остается стабильной: от трех до пяти компаний претендуют в среднем на «ледовые» закупки», – отметил Дегтев.

В прошлом году в Москве работали порядка 1,5 тысяч катков с искусственным покрытием и натуральным льдом. Они располагались в разных округах столицы вблизи жилых домов, в парках и в местах притяжения.