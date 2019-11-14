РИАМО - 14 ноя. Направленное освещение загорелось на 18 пешеходных переходах в Московской области в рамках пилотного проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На сегодняшний день в Истре и Красногорске дополнительной направленной подсветкой оборудовали 18 пешеходных переходов. Данный вид работ в Подмосковье проводится впервые. Пешеходные переходы такого типа обратят внимание водителей и повысят безопасность пешеходов в темное время суток – направленное освещение значительно улучшит видимость перехода», – отметил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в этом году в рамках пилотного проекта дополнительная подсветка появится еще на 25 пешеходных переходах в трех муниципалитетах: Красногорске, Истре и Одинцове.

Министр рассказал, что на Г-образных опорах устанавливают светильники с 12 светодиодами, которые дают направленный свет на пешеходный переход, не ослепляя при этом водителей на проезжей части.

Комплекс мер по повышению безопасности проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на региональных дорогах построено свыше 240 километров новых тротуаров, также продолжаются работы по установке 700 искусственных дорожных неровностей, 290 километров барьерных и 50 километров тросовых ограждений.