РИАМО - 14 ноя. Возгорание в складском помещении около Комсомольской площади в центре Москвы локализовали на площади 700 квадратных метров, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар в складском здании произошел на Комсомольской площади в Москве днем в четверг. Площадь возгорания в одноэтажном кирпичном здании первоначально составляла около 400 квадратных метров. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен цветочный склад.

«Пожар в ЦАО локализован в 16:44 на площади 700 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги. Кроме того, в тушении принимают участие 10 единиц техники и более 30 спасателей.

На месте ЧП работает лаборатория ГУ МЧС, по результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе не выявлено.

Видео пожара в складском здании на площади трех вокзалов в Москве>>