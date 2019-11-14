РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В подмосковном Подольске проверили качество ремонта в одном из подъездов дома на Красногвардейском бульваре, по итогам проверки работы были приняты, сообщается в группе «Молодежный парламент г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель комитета по работе с администрацией молодежного парламента Подольска Владимир Дубинин совместно с депутатом совета депутатов округа Юрием Стрелковым, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, представителями ГЖИ и управляющей компании принял участие в приемке подъезда в доме №7 по улице Красногвардейский бульвар, отремонтированного в рамках губернаторской программы.

«Ремонт в подъезде выполнен качественно, в соответствии с требованиями и стандартами. Перечень работ и цветовая гамма были заранее согласованы с жильцами. Работы были проведены с учетом их пожеланий и предложений. По завершению проверки были подписаны соответствующие документы и акты», – говорится в сообщении.