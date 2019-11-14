РИАМО - 14 ноя. Минэкологии проверяют информацию о нарушениях водоохранного законодательства в зоне санитарной охраны реки Учи в Мытищах и Учинского водохранилища в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе рейда в Мытищах зафиксировано размещение строительной техники, вагончиков-бытовок и строительных материалов на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения. Стройматериалы выгружены на открытый грунт в 350 метрах от реки, во второй зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения», – говорится в сообщении.

В Пушкинском округе вблизи деревни Степаньково обнаружили крупную свалку строительных и бытовых отходов в 130 метрах от уреза воды в Учинском водохранилище.

По просьбе «Мосводоканала» инспекторы эконадзора проведут собственные проверки. Если подтвердятся факты нарушения водоохранного законодательства, виновники будут привлечены к административной ответственности.

Состояние Учи находится на особом контроле Минэкологии из-за большого количества связанных с ней нарушений. Этой рекой образованы два водохранилища – Учинское (Акуловское) и Пяловское: оба используются в качестве источников водоснабжения населенных пунктов.