РИАМО - 14 ноя. Пожарный поезд направили для тушения крупного пожара в складском здании возле площади трех вокзалов в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

Пожар в складском здании произошел на Комсомольской площади в Москве днем в четверг. Площадь возгорания в одноэтажном кирпичном здании составляет около 400 квадратных метров. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен цветочный склад.

«На место пожара следует пожарный поезд Октябрьской железной дороги. На территории наблюдается задымление. Для подвоза воды привлечены 15 единиц поливомоечной техники комплекса городского хозяйства», – говорится в сообщении.

На месте ЧП работает лаборатория ГУ МЧС. По результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. В тушении пожара принимают участие 10 единиц техники и более 30 спасателей.