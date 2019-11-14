РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Участники проекта «Активное долголетие» из подмосковных Люберец посетят мастер-класс по шахматам в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Четырнадцатого ноября представители старшего поколения люберчан смогут провести досуг в приятной компании и с пользой для ума. Для всех желающих в культурно-досуговом центре «Союз» городского округа Люберцы организовали мастер-класс по шахматам», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Оно начнется в 17:00.

«На мастер-класс «Тайны шахматной доски» приглашаются все желающие», – отмечается в материале.

Мастер-класс пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)501-41-88.