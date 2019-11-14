Пожар вспыхнул в складском здании на Комсомольской площади в Москве, по данным открытых источников, горит цветочный склад. Со слов охраны, людей в здании быть не должно.
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Пожар вспыхнул в складском здании на Комсомольской площади в Москве, по данным открытых источников, горит цветочный склад. Со слов охраны, людей в здании быть не должно.
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