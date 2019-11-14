РИАМО - 14 ноя. На севере Москвы началось переселение в Бескудниковском и Дмитровском районах, где в рамках программы реновации переедут более 1,5 тысяч семей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«В Северном административном округе Москвы в рамках программы реновации переселяются 1,53 тысячи семей в районах Бескудниковский и Дмитровский, из них 1,15 тысячи семьи, это более 75%, заключили договоры с департаментом городского имущества и фондом реновации на новое жилье», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что еще 118 семей приглашены департаментом для заключения договоров в центрах информирования граждан, расположенных в новостройках.

Переселение в Бескудниковском и Дмитровском районах идет из 15 многоквартирных домов в рамках программы реновации, где жители пятиэтажек переезжают в девять новостроек. Пять из них находится на Бескудниковом бульваре, три – на Дмитровском шоссе, еще одна – на Долгопрудной улице.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено более 5 тысяч домов. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья порядка 1 миллиона человек.