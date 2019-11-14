РИАМО - 14 ноя. Более 320 человек выдвинулись на выборы в совет депутатов подмосковного Ленинского городского округа, в настоящее время продолжается проверка документов для регистрации кандидатов, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Закончился процесс выдвижения кандидатов. В целом было выдвинуто 322 кандидата. Более 300 человек сейчас проходят процесс проверки документов для регистрации. Мы знаем, что у нас будет замещено 30 мандатов, следовательно, конкурс у нас в среднем по 10 человек на (одномандатный избирательный – ред.) округ», - сказал Березкин на заседании комиссии.

В частности, на выборы в Ленинском округе выдвинуты 30 кандидатов от партии «Единая Россия», 30 кандидатов от ЛДПР, 30 кандидатов от КПРФ, 15 кандидатов от партии «Справедливая Россия», три - от партии «Яблоко», а также 87 самовыдвиженцев.

По состоянию на 13 ноября зарегистрированы 183 кандидата, среди которых 36 самовыдвиженцев и 147 кандидатов от политических партий.

Выборы в совет депутатов в 30 одномандатных округах Ленинского городского округа пройдут 22 декабря 2019 года.