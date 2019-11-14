РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. Игровую комнату детского неврологического отделения городской клинической больницы Мытищ оснастили новыми окнами и мягкой мебелью, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Завершены работы по покраске стен «Доброй комнаты» детского неврологического отделения городской клинической больницы Мытищ. В «Доброй комнате» начнутся работы по иллюстрированию стен. Подготовка к этому процессу завершилась. Качество работ проверил председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения совета депутатов городского округа Мытищи Валерий Янин», – говорится в сообщении.

Благодаря меценатской помощи и благотворителям в комнате уже заменили окна, привезли мягкую мебель. Откликнулись члены торгово-промышленной палаты городского округа Мытищи. Планируется и дальше привлекать благотворителей. До открытия, а оно запланировано на середину декабря, нужно оснастить комнату мебелью, игрушками и напольным покрытием. Проект поможет создать для маленьких пациентов комфортные условия, в том числе и разгрузит их эмоционально.

Обновление детской игровой комнаты стало возможным благодаря проекту «Единой России». Инициатором выступили депутаты Московской областной думы на местах. Идею поддержали и начали воплощать в жизнь.

Проект «Добрая комната» нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения.